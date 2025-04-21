في يوم شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة في 5 سلاسل تجارية شهيرة

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار الرنجة والفسيخ في الأسواق والسلاسل التجارية، مع احتفالات المصريين بشم النسيم اليوم، الذي لا تكتمل طقوسه من دون هذه المأكولات، حيث يحرص البعض على تناولها في المنزل، بينما يفضل آخرون الاستمتاع بها خلال رحلات التنزه والاحتفال.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أحدث أسعار الرنجة والفسيخ في 5 سلاسل تجارية شهيرة بمناسبة شم النسيم.

سوبر ماركت سعودي

رنجة مدخنة أبو السيد كيلو: 175 جنيه.

رنجة هولندي من سولي 330 جرام: 89 جنيه.

رنجة نجم البحر 330 جرام: 146.95 جنيه.

رنجة فيليه كيلو: 580 جنيه.

نور فيليه رنجة مدخنة - 250 جرام: 158.95 جنيه.

نور فيليه رنجة مدخنة: 500 جرام: 309.95 جنيه.

فيليه سمك الرنجة اليوناني 180 جرام: 145.95 جنيه.

كارفور

الزهراء فسيخ فيليه 650 جرام: 399 جنيه.

الزهراء فسيخ سمكة كاملة: 199 جنيه.

الزهراء بطارخ رنجة في زيت 350 جرام: 199 جنيه.

الزهراء رنجة سوبر فاكيوم 350 جرام: 69.95 جنيه.

رنجة مدخنة فيليه في زيت 200 جرام: 119 جنيه.

الزهراء فسيخ فيليه في زيت 350 جرام: 324 جنيه.

ماركت محمود الفار

ابو السيد فسيخ كامل فاكيوم عادي: 460 جنيه.

ابو السيد فسيخ كامل فاكيوم مبطرخ: 560 جنيه.

فسيخ مخلي كيلو: 900 جنيه.

فسيخ سليم الزهار كيلو: 570 جنيه.

رنجه ابو السيد كيلو: 260 جنيه.

رنجه نور مخليه مدخنة كيلو: 647 جنيه.

رنجه الزهراء مخليه كيلو: 512 جنيه.

هايبر وان

فسيخ بوري مغلف 500 جرام: 249.95 جنيه.

رنجة مدخنة المرجان 350 جرام: 78.75 جنيه.

رنجة مدخنة سوبر كيلو: 180 جنيه.

فيليه فسيخ توب فاليو 330 جرام: 253.95 جنيه.

فيليه فسيخ الصياد 650 جرام: 425 جنيه.

فيليه فسيخ الصياد 300 جرام: 290 جنيه.

رنجة فيليه بالليمون الصياد 300 جرام: 149.95 جنيه.

فيليه سردين مدخن حار 200 جرام: 58.5 جنيه.

سبينس مصر

أبو السيد رنجة مدخنة سوبر كيلو: 179.95 جنيه.

رنجة هولندي فاكيوم سي كيوب: 202 جنيه.

فسيخ سمر مون كامل ومغلف كيلو: 440.95 جنيه.

رنجة ممتازة سوبر 250 جرام: 37.488 جنيه.

رنجة فيليه مدخنة 250 جرام: 76.238 جنيه.

سبينس رنجة فيليه في الزيت 250 جرام: 89.988 جنيه.

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