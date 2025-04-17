4 أيام .. البورصة تعلن عن مواعيد الأجازات خلال الأسبوعين القادمين

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية مواعيد الأجازات خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للأعياد حيث تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 أجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الاثنين الذي يليه الموافق 21 أبريل 2025 أجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.

وأضافت أنه تقرر أن يكون يوم الخميس – خلال الأسبوع المقبل - الموافق 24 أبريل 2025 أجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

واستكملت أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 01 مايو 2025 أجاز رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 04 مايو 2025.