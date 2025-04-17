لابيد: اقترحت في أكتوبر الماضي مهاجمة حقول النفط الإيرانية لكن نتنياهو كان خائفًا

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إنه اقترح في شهر أكتوبر الماضي مهاجمة حقول النفط الإيرانية، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان خائفا وأوقف الاقتراح.

وأوضح لابيد، أن القضاء على صناعة النفط في إيران من شأنه أن يدمر اقتصادها ويؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام.

من جانبه، قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الخميس، إن على إسرائيل أن تزيل احتمال امتلاك إيران قدرات نووية وهي تستطيع ذلك.

وأشار جانتس، إلى أنه حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط بالتنسيق الوثيق مع حليف إسرائيل العظيم الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة داخل الإدارة الأمريكية ومسؤولون على علم بخطط إسرائيلية سرية، أن الرئيس دونالد ترامب أوقف هجوما عسكريا إسرائيليا كان مقررا في مايو المقبل ضد منشآت إيرانية نووية.

وفضل ترامب فتح باب التفاوض مع طهران للتوصل إلى اتفاق يقيد برنامجها النووي، بحسب سكاي نيوز.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إسرائيل كانت قد وضعت بالفعل خططا لمهاجمة منشآت نووية إيرانية بمساعدة من واشنطن خلال أسابيع، بهدف تعطيل قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام على الأقل.

وأكدت أن تنفيذ هذه الخطة كان يتطلب دعما أمريكيا مباشرا، سواء لصد أي رد إيراني محتمل أو لضمان نجاح الضربات الجوية.

لكن قرار ترامب، أجهض خطط إسرائيل، بعد أشهر من الجدل داخل الإدارة الأمريكية بين "صقور" يدفعون نحو دعم التحرك العسكري الإسرائيلي، وآخرين أكثر تشككا في جدوى شن هجوم يمكن أن يشعل حربا إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.