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انخفاض أسعار 3 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

10:19 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء ، و 13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.85 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.69 جنيه للشراء بتراجع 6 قرشًا ، و 135.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.92 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.30 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 71.90جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 165.22جنيه للشراء بتراجع قرش، و 166.38 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

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