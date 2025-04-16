انخفاض أسعار 3 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
انخفضت أسعار 3 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء ، و 13.60 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.85 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار البحرينى: 133.69 جنيه للشراء بتراجع 6 قرشًا ، و 135.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
سعر الريال القطري: 12.92 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 14 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردنى: 71.30 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 71.90جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
سعر الدينار الكويتى: 165.22جنيه للشراء بتراجع قرش، و 166.38 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.
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