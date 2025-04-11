خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض والزيت وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والزيت والسكر اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة 200 جنيه.. قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات