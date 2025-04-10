انخفاض الفول وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، ,زيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت اللحوم، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.49 جنيه، بتراجع 2.19 جنيه،

كيلو الدقيق المعبأ: 26.7 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.75 جنيه، بتراجع 3.76 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.13 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.92 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو العدس المعبأ: 61.1 جنيه، بتراجع 3.75 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.12 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.38 جنيه، بزيادة 2.19 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.09 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.97 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.08 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.54 جنيه، بزيادة 14.66 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.24 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.38 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 98.25 جنيه، بتراجع 3.91 جنيه.