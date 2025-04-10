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ارتفاع سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية الخميس

09:29 ص الخميس 10 أبريل 2025

ارتفاع سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2974 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3823 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4460 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5098 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 50980 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 158547 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 254900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3118 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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ارتفاع سعر الذهب بداية التعاملات الصباحية الخميس
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