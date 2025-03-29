النفط يتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع بفعل مخاوف الركود

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، بسبب مخاوف من أن تؤدي حروب الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي، لكنها سجلت ارتفاعًا للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن صعدت واشنطن الضغوط على فنزويلا وإيران عضوي أوبك، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أي 0.54 %، لتغلق عند 73.63 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا، أو 0.8%، لتغلق عند 69.36 دولارًا للبرميل.

ويعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة تستهدف مجموعة واسعة من الواردات، اعتبارا من الثاني من أبريل

ورغم ارتفاع مخاطر الركود، فإن مؤشرات الطلب على النفط عالية التردد صمدت بشكل جيد نسبيا حتى الآن، وفقا لما أشار إليه بنك جيه بي مورجان.

وأظهرت بيانات منتصف الأسبوع من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 433.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 956 ألف برميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6%، ومنذ أن بلغ أدنى مستوياته في عدة أشهر في أوائل مارس، ارتفع خام برنت بأكثر من 7%، بينما انتعش خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%.

وقال المحلل في باركليز أماربريت سينغ "كان الموضوع الرئيسي هذا الأسبوع هو قيام إدارة ترامب بتصعيد الضغوط على نظام مادورو في فنزويلا".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، بعد أيام من فرض عقوبات أميركية تستهدف واردات الصين من إيران.

وقال سينغ إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض متوقع قدره 200 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط الخام الفنزويلي هذا العام.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين، وتوقف تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ للنفط، وفي سياق آخر، أفادت مصادر لشركة ريلاينس إندستريز الهندية، المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، أنها ستوقف استيراد النفط الفنزويلي.

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