سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2900 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3728 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4350 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4971 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 154598 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 248550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.72% إلى نحو 3079 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.