"موديز " تتوقع ارتفاع الدين بأمريكا إلى 130% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035

كتبت- أمنية عاصم:

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء إن القوة المالية للولايات المتحدة في طريقها إلى انخفاض مستمر لعدة سنوات مع اتساع عجز الموازنة وانخفاض القدرة على تحمل الديون؛ وفقًا لما نقلته "رويترز".

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الصحة المالية للبلاد تدهورت بشكل أكبر منذ أن خفضت موديز توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي AAA في نوفمبر 2023.

ويأتي التقرير في ظل حالة من عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف المستثمرين من ارتفاع ضغوط الأسعار وتباطؤ اقتصادي حاد.

وقالت موديز "في سيناريو اقتصادي ومالي إيجابي للغاية ومنخفض الاحتمالية، فإن القدرة على تحمل الديون تظل أضعف بشكل مادي مقارنة بالدول ذات التصنيف Aaa والتصنيف العالي الأخرى".

وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين في أمريكا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة أساسية في تقييم مالية الدولة، إلى حوالي 130% بحلول عام 2035 من نحو 100% في عام 2025.

وأضافت أن القدرة على تحمل الديون ستتدهور بمعدل أسرع، حيث ستمثل مدفوعات الفائدة 30% من الإيرادات بحلول عام 2035 من 9% في عام 2021.

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وأضافت موديز هي آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تبقي على تصنيف AAA للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب العجز المالي الأوسع ومدفوعات الفائدة الأعلى للديون.

في عام 2023، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA إلى AA+ ، مشيرةً إلى التدهور المالي والمفاوضات المتلاحقة بشأن سقف الدين، والتي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.

وكانت فيتش ثاني وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تسحب تصنيفها الائتماني الممتاز AAA من الولايات المتحدة ، بعد أن فعلت ذلك ستاندرد آند بورز بعد أزمة سقف الدين عام 2011

يستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية لتقييم مستوى مخاطر الشركات والحكومات عند جمع التمويل في أسواق رأس المال. وبشكل عام، كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء إن انخفاض القدرة على تحمل الديون الأميركية يعني أن الدور المركزي للدولار وسوق الخزانة في الأسواق المالية العالمية أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف الائتماني.

وذكرت موديز، أن التأثير الاقتصادي السلبي المحتمل للرسوم الجمركية، فضلاً عن احتمال خفض الضرائب غير الممولة، من شأنه أن يعقد الصورة.

وأضافت " نرى احتمالات ضئيلة بأن تستمر هذه القوى في تعويض العجز المالي المتزايد وتراجع القدرة على تحمل الديون".

ويسعى الجمهوريون إلى تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار ، لكن تأثيرها على العجز يظل غير مؤكد في غياب تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وهو ما قد يتعارض مع تعهدات ترامب بحماية البرامج الاجتماعية.

وقالت موديز إن تخفيضات الإنفاق الكبيرة التي تتطلب دعما من الحزبين في الكونجرس سيكون من الصعب تنفيذها سياسيا.

إن التخفيضات الأخرى في الإنفاق، مثل تلك التي تقودها إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثا بقيادة إيلون ماسك للحد من الإنفاق المسرف، طفيفة مقارنة بالنفقات الإلزامية ومن غير المرجح أن تولد وفورات كبيرة في الأمد القريب.

وأضافت أن التعريفات الجمركية قد تقدم دعمًا مؤقتاً للإيرادات، ولكن مع مرور الوقت، من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة بشكل مستمر إلى إعاقة النمو؛ مما يعاكس تأثيرها الإيجابي على الإيرادات.