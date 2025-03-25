سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2857 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3673 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4285 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4897 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152297 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.6 % إلى نحو 3029 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.