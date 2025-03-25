انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 27 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2835 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3645 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4253 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4860 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 34020 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151146 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 243000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.6 % إلى نحو 3012 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





