مع اقتراب عيد الفطر.. شعبة العطارة توضح أسعار الترمس والحمص في الأسواق

كتبت- دينا كرم:

تشهد أسعار الترمس والحمص، وهما من أبرز تسالي عيد الفطر، استقرارًا في الأسواق هذا العام عند نفس مستويات العام الماضي، وفقًا لما قاله مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي".

وأضاف توفيق أن سعر كيلو الترمس البلدي يسجل 70 جنيهًا، في حين يتراوح سعر الترمس المستورد القادم من تركيا بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.

وأشار توفيق، إلى أن أسعار الحمص أيضًا مستقرة عند نفس مستويات العام الماضي، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 60 و120 جنيهًا حسب اختلاف الحجم.

وأرجع توفيق استقرار الأسعار إلى وفرة المعروض في الأسواق مع وجود قلة في الطلب، موضحًا أن الطلب على الترمس والحمص يتركز بشكل أساسي خلال الاعياد، بينما يظل الإقبال عليهما ضعيفًا طوال العام.

وأوضح أن الكثير من المستهلكين يفضلون شراء الترمس البلدي عن المستورد حيث أن المستورد لا يحظى بنفس الإقبال نظرًا لطعمه الحلو الذي يعتبر غريبا بالنسبة للبعض، بينما يفضل المستهلكون الترمس البلدي لنكهته المميزة.

وأشار توفيق، إلى أن معدلات الإقبال متوسطة هذا العام، مؤكدًا أن تغير العادات الاستهلاكية أدى إلى تراجع الاهتمام بتسالي العيد التقليدية، حيث يميل الكثير من المستهلكين حاليًا إلى شراء المنتجات الجاهزة مثل المكسرات بدلاً من تحضير الترمس والحمص في المنزل.

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