انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار اليوسفي، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و25 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.