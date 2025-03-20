بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. الذهب يعزز من مكاسبه ويرتفع 1.7% بالأسواق العالمية

كتبت- منال المصري:

ارتفع الذهب بنحو 1.78% إلى 3.049 ألف دولار لرقية الذهب ليعزز من مكاسبه عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.

وجاء ذلك تزامنا مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي في 2025 عند 4.25% و4.5%.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن المركزي لن يتعجل في خفض سعر الفائدة في ظل حالة عدم اليقين بشكل غير عادي.

وأثارت رسوم ترامب على واردات كندا والمكسيك والصين مخاوف الاقتصاديين من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بأمريكا.