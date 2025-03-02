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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

11:08 ص الأحد 02 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و165 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
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