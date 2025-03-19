وزير البترول يبحث في برلين استئجار وحدة تغييز أمريكية من ألمانيا

كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى برلين، وذلك لمناقشة البنود التعاقدية لاستئجار وحدة التغييز العائمة (Energos Power)، التابعة لشركة نيوفورتس الأمريكية والقائمة حالياً في ميناء Mukran على بحر البلطيق بألمانيا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك جاء في إطار استراتيجية وزارة البترول لضمان إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلى من الغاز الطبيعي، واستكمالاً للمباحثات مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية لاستغلال طاقات التغيير الفائضة لدى الجانب الألماني على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 الذي تم عقده خلال الشهر الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وكان الجانبان قد شرعا في المفاوضات وبحث الأمور الفنية المتعلقة باستئجار وحدة التغييز العائمة بنهاية شهر فبراير الماضي، خلال الاجتماعات التي تم عقدها بالقاهرة بين مسئولي شركة إيجاس والرئيس التنفيذي لشركة Gasfin Development ممثلاً عن الشركة ومفوضاً من قبل وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني للتفاوض بشأن تأجير وحدة التغييز، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث.

والتعاقد يأتي في إطار تفعيل بنود إعلاني النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.

ورافق وزير البترول خلال زيارته لبرلين، يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكان في استقباله أوليفر رينشلر، المدير العام لدبلوماسية المناخ والاقتصاد الجغرافي في وزارة الخارجية الألمانية وكبار المسئولين بالوزارة.