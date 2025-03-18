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لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية.. "الخزانة العامة" تتيح ملياري جنيه لوزارة التموين اليوم

10:56 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

بطاقة التموين

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كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة المالية اليوم أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار الزيادة.

وبحسب بيان مشترك لوزاتي المالية والتموين اليوم، أن الزيادة الجديدة بواقع 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين "مارس وأبريل 2025"، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

وجاء ذلك خلال استعراض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

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وزارة المالية وزارة التموين البطاقات التموينية
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