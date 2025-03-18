البترول: تصادم حافلة عمال بشاحنة مواد بترولية أسفر عن وفيات وإصابات

كتبت- دينا كرم:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا عن وقوع حادث سير بأحد الطرق القريبة من حقول البترول بالصحراء الغربية اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك إثر اصطدام حافلة لنقل العاملين مع إحدى شاحنات نقل المواد البترولية، وأسفر الحادث عن وقوع وفيات وإصابات، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بسيارات المطافئ والإسعاف التابعة لشركات البترول القريبة من موقع الحادث.

كما وجه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وتقديم الدعم الكامل لأسر المتوفيين والمصابين ومتابعة حالتهم، وانتقلت على الفور قيادات الوزارة ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إلى مستشفى مطروح للاطمئنان على حالة المصابين.