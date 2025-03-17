خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض اللحوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والجبن، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الليمون، واللحوم، والسكر بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار اللحوم والسكر وارتفاع الجبن اليوم الاثنين بالأسواق

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع الجمبري..أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين