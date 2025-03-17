انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الخيار، والفلفل الحامي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والملوخية، والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و 8جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و10.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و26 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 18 و32 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 45 و60 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.