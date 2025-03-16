صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام أول جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.15% عند مستوى 31338 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.97% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 80.05 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32.03 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 48.02 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.78% عند مستوى 31290 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.