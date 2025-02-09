إعلان

موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير

01:53 م الأحد 09 فبراير 2025

موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير
كتبت- دينا خالد:
يبدأ المستفيدون من الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» الصرف عن شهر فبراير، السبت المقبل الموافق 15 فبراير.
ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل