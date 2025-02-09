"سوديك" تحقق مبيعات قياسية بـ50.3 مليار جنيه في 2024 بدعم طلبات الشراء بالساحل الشمالي

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال 2024 سجلت رقما قياسيا بنحو 50.3 مليار جنيه مقارنة بـ 30.26 مليار جنيه إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال 2023، بزيادة 66% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيان الشركة حول نتائج المالية المجمعة عن العام المالي 2024، قد جاءت إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام مدفوعة بشكل كبير من مبيعات مشروعات الشركة بالساحل الشمالي حيث ساهمت وحدها بنسبة 66% من إجمالي مبيعات العام.

وجاء ذلك مدفوعا بالطلب القوي على مشروع أوجامي الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي ساهم وحده بحوالي 24.5 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، وهو ما يمثل 49% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام.

من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 29% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام، بدعم من المبيعات القوية لمشروعي The Estates وEstates Residences The واللذان ساهما معًا بنسبة 12% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

وأضافت الشركة أن إلغاءات المبيعات خلال 2024 سجلت نحو 2% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 4% في 2023، فيما بلغ صافي المتحصلات النقدية نحو 15 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 11 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وقامت سوديك بتسليم 1,045 وحدة خلال العام، منها 736 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 309 وحدة، مقارنة بـ 1,427 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال 2023.

وبلغت إيرادات النشاط 9.75 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ 10.33 مليار جنيه إيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال العام الماضي.

وجاءت هذه الإيرادات خلال العام المالي الحالي بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات شرق القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 51% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال العام.

وساهم مشروع فيليت وحده بنسبة 39% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم، بينما ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 49% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم على مدار العام.

وبحسب بيان الشركة فإن زيادة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية 84% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 2.53 مليار جنيه وبهامش صافي ربح 26%.