تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 5 فبراير

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4579 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4630 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4051 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3472 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 32408 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.







