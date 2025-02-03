تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 3 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4474 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4527 جنيهًا

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3961 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3395 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31689 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.