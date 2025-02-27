انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2733 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3514 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4685 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145703 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.97% إلى نحو 2888 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.