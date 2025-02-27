إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

02:01 م الخميس 27 فبراير 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2733 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3514 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4685 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145703 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.97% إلى نحو 2888 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أرباح المصرية للاتصالات تهبط 13.8% خلال 2024 بسبب الدولار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عطل يضرب انستاباي للتحويلات اللحظية للأموال عبر الموبايل
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)