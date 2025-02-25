باستثمارات 5 ملايين دولار.. اتفاقية لإنشاء أول مشروع بوادي التكنولوجيا بسيناء

كتب- أحمد والي:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية مع شركة "فولكوف" الهندية لإنشاء مصنع Ferro Genesis في قطاع الصناعات المعدنية بمنطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، باستثمارات تقدر بـ 5 ملايين دولار، وعلى مساحة 35 ألف متر مربع، مما يوفر 150 فرصة عمل مباشرة.، وفقا لبيان من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعد هذا المشروع الأول من بين ثلاثة مشروعات تخطط الشركة الهندية لتنفيذها في المنطقة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليون دولار، أي ما يتجاوز 3 مليارات جنيه، وهو ما يعكس استراتيجية الهيئة الاقتصادية في دعم التنمية المستدامة في سيناء، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد جمال الدين، خلال مراسم التوقيع، أن المشروع يمثل انطلاقة مهمة في تنمية شرق الإسماعيلية، ويعكس نجاح جهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المشروعات المستقبلية ستوفر فرص عمل إضافية لأبناء سيناء.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل بالتكامل مع خطط الدولة لتنمية سيناء، من خلال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك أنفاق 3 يوليو، وكوبري الفردان الجديد، ومحطات السكك الحديدية، مما يعزز ربط مناطق الإنتاج بالأسواق المستهدفة.

وتجدر الإشارة إلى أن وادي التكنولوجيا يمتد على مساحة 72 كيلومترًا مربعًا، ويستهدف جذب الصناعات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، مما يعزز دور المنطقة كمركز صناعي متكامل يعتمد على الموارد المحلية والابتكار.

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