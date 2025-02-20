تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9.5 و12.5 جنيه.

يوسفي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 38 و48 جنيهًا.