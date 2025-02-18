صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.50% إلى مستوى 30587 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.55%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 69.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 29 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 98.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.02% إلى مستوى 30436 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.