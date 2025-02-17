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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد وانخفاض السكر والذهب يعوض خسائره

01:04 م الإثنين 17 فبراير 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الدقيق والسكر والزيت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

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أسعار الدواجن خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار السمك
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