البورصة توافق على بدء تداول سهم "كاتليست بارتنرز ميديل ايست " الأحد المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية، عن إدراج أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست بالسوق المتوسط النشاط بداية من يوم الأحل المقبل، وفق البيان المنشور على شاشة البورصة اليوم الخميس.

وأوضحت أن سعر الفتح (السعر المرجعي) لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست سيكون القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

وأضاف الإفصاح، أن التداول على أسهم الشركة سيكون مقصوراً على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركات السمسرة المنفذة وبالقيمة الاسمية فقط؛ وذلك لحين استيفاء المتطلبات الواردة بقرار لجنة قيد الأوراق المالية الصادر بتاريخ 22 يناير 2025.

والسوق المتوسط النشاط يتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة "100 EGX" وكذا الأوراق المالية غير المدرجة "بالسوق غير النشط"، ويسمح هذا السوق للمتعاملين ببمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، شراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وعلى أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأوراق المالية التي لم تستوفى المعايير الكمية و/أو النوعية لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.

ولا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.