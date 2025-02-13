وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي شركة "تاليس Thales " الفرنسية خطط للتوسع في حجم أعمالها

كتبت- آية محمد:

عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع "فيليب كيرير" رئيس قسم التكنولوجيا والتقنية فى شركة " تاليس Thales "، فى ختام زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور علاء يوسف سفير مصر فى باريس.

وبحث الاجتماع خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمالها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر اعتمادًا على الكفاءات الرقمية الشابة، والتعاون فى مجال التدريب التخصصي خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني.

والتقى طلعت، مع رؤساء ومسؤولي عدد من الشركات الفرنسية الأعضاء بمجلس أرباب العمل الفرنسي "ميديف" MEDEF .

وخلال اللقاء، استعرض طلعت، التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، فى ظل حرص الدولة على دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي وتصدير الخدمات الرقمية.



وأشار طلعت، إلى الجهود المستمرة لتهيئة مناخ استثمارى جاذب، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للشركات، إلى جانب الاستثمار فى تنمية الكوادر الرقمية لتلبية احتياجات سوق العمل.



كما استعرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع، لاسيما فى مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحوث والتطوير الهندسي، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.