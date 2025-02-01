بعد وصوله 3900 جنيه للجرام.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي؟

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال اليومين الماضيين بعد فترة من الاستقرار صعودا وهبوطا حول مستوى 3800 جنيه للجرام، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيه.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، إن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى التأثر بزيادة أسعار الذهب بالأسواق العالمية، حيث حقق الذهب عالميًا مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات الخميس، وذلك بوصول سعر الأوقية إلى 2795 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى نحو 2798 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات أمس الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأوضح ميلاد، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار.

وكان قد حافظ الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له خلال 2025 يوم الأربعاء عند 4.25% و4.5% على الدولار، وذلك وفق بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنشورة على موقع الفيدرالي.

وأضاف ميلاد، أن هذا القرار دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنًا للحفاظ على قيمة أموالهم، متوقعًا استمرار الزيادات في أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، مشيرًا إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب العالمية هو السبب الرئيسي وراء الزيادة في السوق المحلي.

وأضاف نجيب، أن تزايد الطلب على الذهب، سواء من المستثمرين أو الأفراد، يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.

وتوقع نجيب، حدوث زيادات تدريجية في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3325 جنيها للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3880 جنيها للجرام، كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4434 جنيها للجرام، بحسب نجيب.