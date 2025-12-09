وزير المالية الأسبق: الدين العام تجاوز الحدود الآمنة



كتب- أحمد الخطيب:

قال سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن مستويات الدين العام وصلت إلى ما يتجاوز الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي بلغ 161.2 مليار دولار، بينما تستحوذ خدمة الدين وحدها على ما بين 45 و60% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

وأوضح وزير المالية الأسبق، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن نمط التنمية الذي اتبع بعد ثورة 30 يونيو اعتمد بدرجة كبيرة على تدفق سريع للأموال الأجنبية، وهو ما أعطى انطباعًا بإمكانية التوسع في الاقتراض من مصادر قصيرة الأجل، وهي ما يعرف بالأموال الساخنة، والتي قد تنسحب في أي لحظة كما حدث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف رضوان، أن هذا النمط أدى إلى تراكم الديون وزيادة أعباء خدمتها، بينما تواصل مصر سداد التزاماتها دون تأخر، ما يفرض عليها مزيداً من الاقتراض لسداد القديم.

وتابع رضوان، أن ما شهدته مصر من توسع في الاستثمار بالبنية الأساسية كان ضروريًا، مثل مشروعات قناة السويس الجديدة وشبكات الطرق، إذ وفرت أصولٍا حقيقية تدعم القدرة الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن المشكلة كانت في ترتيب الأولويات، إذ لم تحصل القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة على الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية، رغم أنها القادرة على توفير موارد مستدامة للاقتصاد.

وأشار رضوان، إلى أن تحسن الصادرات الزراعية وغير البترولية ونشاط السياحة في الفترة الأخيرة، نتائج ثمرة متأخرة لإصلاحات حديثة، وليست جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد.