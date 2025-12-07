

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن

استقر سعره بالتعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بالتعاملات المسائية السبت 6-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6405 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5605 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4805 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3738 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2669 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 199240 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44840 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% إلى نحو 4197 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.