المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيا بنهاية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

03:34 م 04/12/2025

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.38 % عند مستوى 41499 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%..

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.9 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأ صافي شراء من الأسهم بقيمة 447.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.4 مليار جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.76 % عند مستوى 40625 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

