سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم 4 ديسمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:32 م 04/12/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6418 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6386 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5587 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4789 جنيهًا..

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44702 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية

