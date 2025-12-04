إعلان

ارتفاع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

10:33 ص 04/12/2025

المكرونة السويسي

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

