ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:48 ص 31/12/2025

أسعار مواد البناء

ارتفعت أسعار الأسمنت وحديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36252.92 جنيه، بتراجع 35.79 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37662.67 جنيه، بزيادة 194.77 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4070 جنيه، بزيادة 5.23 جنيه.

أسعار مواد البناء الأسمنت حديد عز

