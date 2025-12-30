ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- ميريت نادي:
أسعار السمك اليوم
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا، بزيادة جنيهين.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.