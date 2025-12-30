إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:49 ص 30/12/2025

أسعار السمك اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

ارتفاع السمك البلطي أسعار الأسماك سوق العبور

