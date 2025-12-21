إعلان تحريري

في خطوة تُعد علامة فارقة في مسار صناعة التعهيد المصرية، نجحت شركة أثيل لخدمات مراكز الاتصالات Atheel Customer Experience في أن تصبح من أوائل الشركات المصرية مملوكة بالكامل لرأس مال وطني تحصل رسميًا على ترخيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا من الريادة في قطاع مراكز الاتصال وخدمات تجربة العملاء داخل مصر وخارجها.

هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو تتويج لرحلة بدأت عام 2016، حين انطلقت «أثيل لخدمة مراكز الاتصالات» كمزود محلي لخدمات التعهيد بهدف واضح: تغيير المفهوم التقليدي لمراكز الاتصال من كونها تكلفة تشغيلية مرتفعة إلى أداة استراتيجية تساهم في رفع أرباح الشركات وتعزيز علاقتها بعملائها.

بإمكانيات وعمالة مصرية كاملة ورؤية إقليمية طموحة ،استطاعت شركة «أثيل لخدمة مراكز الاتصالات» خلال فترة زمنية قياسية بناء منظومة تشغيل متكاملة تدير أكثر من 5 ملايين معاملة شهرياً عبر 5 مواقع تشغيل بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مقعد، وبقدرات دعم متعددة اللغات تتجاوز 15 لغة، لتقديم خدمات احترافية تلبي احتياجات قطاعات متنوعة تشمل الاتصالات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها بكفاءة وجودة عالية.

وصرح أحمد محمد أنور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أثيل لخدمات مراكز الاتصالات – Atheel Customer Experience، قائلًا: “إن حصول شركة أثيل على ترخيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لا يمثل إنجازًا مؤسسيًا للشركة فحسب، بل يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق خدمات مراكز الاتصال في مصر ورفع مستوى الصناعة ككل. هذا الترخيص يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويضمن تقديم خدمات قائمة على معايير واضحة تحمي حقوق العملاء والشركات على حد سواء.”

وأضاف: “نؤمن بأن تنظيم السوق هو المحرك الحقيقي لتقدم صناعة التعهيد المصرية وزيادة قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا، كما أنه يفتح المجال أمام الشركات الوطنية الجادة للنمو المستدام وتصدير خدمات تجربة العملاء بمعايير عالمية من داخل مصر.”

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن أثيل لخدمات مراكز الاتصالات ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكوادر البشرية، والالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية والفنية، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

الحصول على ترخيص NTRA يمثل شهادة ثقة رسمية في قدرة «أثيل لخدمة مراكز الاتصالات» التشغيلية والتقنية والرقابية، ويؤكد التزامها الكامل بأطر الجودة، وأمن المعلومات، وحماية بيانات العملاء وفق أعلى المعايير المعمول بها محليًا ودوليًا.

الترخيص لا يمنح فقط الحق القانوني في مزاولة النشاط، بل يعكس امتلاك الشركة:

● أنظمة متقدمة لإدارة عمليات مراكز الاتصال.

● بنية تحتية تقنية متكاملة تشمل أنظمة الاتصالات الصوتية، و CRM، وحلول ERP.

● منظومات صارمة لحماية البيانات والخصوصية والنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث.

● برامج تدريب وتأهيل مهني مستمر لمواردها البشرية.

ويمتد أثر هذا الإنجاز إلى ما هو أبعد من نجاح شركة واحدة؛ إذ يعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا وتصدير خدمات التعهيد بمعايير دولية، والمساهمة في دعم الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لخدمات تجربة العملاء والتحول الرقمي من قلب القاهرة.