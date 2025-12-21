كتبت- منال المصري:

أوصى نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الشباب الباحثين عن فرصة عمل بإتقان التعامل مع الذكاء الاصطناعي بعد أن شرطا أساسيا للبقاء في سوق العمل وليس خيارا إضافيا.

وأوضح أن عدد من التخصصات التقليدية مثل المحاماة والطب لن تبقى كما هي مع تراجع الحاجة إلى بعض أدوارها التقليدية بفعل الاعتماد المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي.

وأكد ساويرس أن الشباب يواجهون حاليا اختبارا صعبا حيث من لا يتقن استخدام الذكاء الاصطناعي سيجد صعوبة في العثور على وظيفة خلال السنوات المقبلة.