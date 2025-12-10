إعلان تحريري:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، عن فوزها بجائزة "أفضل درجة ضيافة لعام 2025" خلال النسخة التاسعة عشرة من حفل توزيع جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط (Aviation Business Middle East) 2025، ليعكس هذا التتويج التزام الخطوط الجوية السعودية الدائم بتطوير تجربة الضيافة والارتقاء بها، وترسيخ معايير جديدة في الرحلات الإقليمية والدولية.

واحتلت "السعودية أيضًا مركزًا متقدمًا ضمن أفضل شركات الطيران العالمية في فئة "أفضل درجة أولى للعام"، ما يؤكد مستوى الجودة المتميزة الذي تقدمه "السعودية" في خدماتها.

وكونها إحدى أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الطيران بالمنطقة، تعتبر جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط من أهم الجوائز التي تحتفي بالابتكار، وتميّز الخدمات، والريادة التشغيلية في صناعة الطيران، وجاء فوز السعودية ليؤكد تقدمها القوي وتأثيرها المتزايد في تشكيل مستقبل صناعة الطيران في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لتجربة الضيوف في الخطوط السعودية، روسن ديميتروف، إن حصولنا على هذا اللقب هو فخر لنا جميعاً في الخطوط السعودية، فهو يجسد التفاني، والابتكار، ومستوى الشغف لدى فرقنا التي تعمل بلا كلل لتوفير تجربة ضيافة استثنائية ترتقي بتوقعات ضيوفنا. وتؤكد هذه الجائزة ريادتنا الإقليمية والتزامنا المستمر بتقديم خدمات عالمية المستوى، مدعومة بالابتكار الرقمي والتميّز في الضيافة".

وتابع ديميتروف أنه "مع استمرارنا في التوسع في شبكة وجهاتنا وتحديث أسطولنا، نواصل التزامنا بتقديم تجربة سفر سلسة وعالمية المستوى".

وتشهد الخطوط السعودية حالياً مرحلة تحول كبرى، مدفوعة بالابتكار الرقمي وبرنامج تحديث المقصورة والتوسع في أسطول طائراتها، كما أصبح الإنترنت عالي السرعة على متن الطائرة متاحًا على عدد من الطائرات، مع خطة لاستكمال التغطية الشاملة للأسطول بحلول عام 2027، بما يعزز مكانتها المتصاعدة عالمياً.