رئيس شعبة الذهب يكشف عن موجة ارتفاعات جديدة ويتوقع زيادة الإقبال في 2026

كتب : داليا الظنيني

11:53 م 01/12/2025

أسعار الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تعليقًا على عودة ارتفاع أسعار الذهب بمستويات كبيرة: "أتوقع استمرار موجة من الارتفاعات، وقد نسمع أن سعر الجنيه الذهب وصل لخمسين ألف جنيه أو أرقام أخرى."

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن هناك عوامل كبيرة تدعم هذا الاتجاه. وأشار إلى أن من هذه العوامل مشتريات البنوك المركزية العالمية من احتياطات الذهب، والإقبال الكبير جدًا عليها.

وذكر أن تراجع الإقبال العالمي على الدولار، وخفض الفائدة عليه، يعزز بدوره استمرار موجة الارتفاع. وأكد أن الارتفاع هو في الأساس "ارتفاع في الطلب على المستوى العالمي حيث يتجه الجميع إليه، وهو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار."

وأردف رئيس شعبة الذهب أن البنك المركزي المصري زادت مشترياته من الذهب في الاحتياطات النقدية بنسبة 45% أو حقق نموًا في مشترياته من الذهب. ووصف هذا الأمر بأنه "حميد وممتاز أن يتم دعم الاقتصاد القومي بالذهب كونه مخزنًا للقيمة."

وتابع قائلا : "اشتروا ذهبًا طالما هناك فائض، وعلى فترات زمنية طويلة." وأكمل قائلًا: "نحن أمام استثمار مطلوب وممتاز، والذهب يظل ذهبًا مهما اختلف شكل المقتنيات، سواء خاتم أو غويشة أو جنيه ذهب."

واستطرد أن "ميزة المجوهرات أنها حُلي تُرتدى للزينة وفي الوقت نفسه تُعتبر خزينة كما يقول المثل الشعبي."

وعن إقبال الناس على الشراء رغم ارتفاع الأسعار ومستوياتها، علّق قائلًا: "الثقافة هي أنه كلما زاد السعر زاد الإقبال على شراء الذهب، وأتوقع في الربع الأول من عام 2026 أن يكون هناك إقبال أكبر على شراء الذهب مع تراجع فوائد البنوك."

