"شغلني" تطلق شراكة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد بمهارات رقمية وفرص عمل

أعلنت شركة روبوجاردن مصر توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "شغلني"، العاملة في مجال التشغيل وربط الشباب بفرص العمل في السوق المصري بهدف توسيع نطاق برنامج Learn to Earn داخل مصر، من خلال إطلاقه في محافظة سوهاج كمرحلة أولى نموذجية تستهدف تمكين الشباب غير المتخصصين تقنيًا بمهارات رقمية وشخصية تؤهلهم لدخول سوق العمل الحر محليًا وإقليميًا.

وبحسب بيان اليوم، فإن اختيار محافظة سوهاج يرجع كنقطة انطلاق للمبادرة في صعيد مصر مما يعكس توجهًا نحو اللامركزية في التنمية وتمكين شباب الصعيد من فرص رقمية حقيقية حيث تضم نسبة مرتفعة من الشباب، يعاني كثير منهم من محدودية فرص العمل رغم طاقاتهم الكبيرة.

ومن خلال برنامج Learn to Earn، تسعى "روبوجاردن مصر" و"شغلني" إلى تأهيل الشباب بمهارات البرمجة والعمل الحر، لتصبح سوهاج نموذجًا رائدًا في تمكين الكفاءات المحلية ودمجها في الاقتصاد الرقمي، تمهيدًا لتوسيع التجربة في باقي المحافظات المحيطة.

تبدأ المرحلة الأولى من التعاون عبر تنفيذ برنامج تجريبي لتأهيل 20 طالبًا وطالبة من غير التقنيين، يتم تدريبهم على أساسيات البرمجة ومهارات السوق الحر.



ويرتكز البرنامج على منهج متكامل يجمع بين المعرفة التقنية والمهارات السلوكية، ليزوّد المتدربين بالأدوات التي تمكّنهم من دخول سوق العمل المستقل والمنافسة على وظائف رقمية عالية الطلب.



ويتضمن البرنامج التدريبي تدريبًا عمليًا على لغات وتقنيات البرمجة الأساسية مثلHTML ،CSS، JavaScript إلى جانب وحدات تدريبية حول مهارات العمل الحر (Freelancing) والمهارات الشخصية (Soft Skills) التي تشمل التواصل الفعّال، إدارة الوقت، التفكير النقدي، والعمل ضمن فرق متعددة الخلفيات.



ويحظى البرنامج باعتماد رسمي من جامعة كالجاري الكندية (University of Calgary)، ما يمنح المتدربين شهادات معترفًا بها دوليًا، ويفتح أمامهم فرصًا مهنية جديدة في مجالات التقنية والعمل الحر.



تتولى روبوجاردن مصر مسؤولية الإشراف الكامل على المحتوى التدريبي، بدءًا من توفير المنهج المعتمد وتعيين المدربين المتخصصين، مرورًا بإدارة العملية التعليمية وتجهيز التدريب بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والتعلم عن بُعد (Online & Offline)، وانتهاءً بإصدار الشهادات المعتمدة من جامعة كالجاري.

كما ستعمل الشركة على إعداد مقترحات الرعاية والتوسع المستقبلي للبرنامج في محافظات أخرى، بهدف تعميم التجربة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

أما منصة "شغلني"، فستتولى مسؤولية توفير مقر التدريب الفعلي في محافظة سوهاج، والمشاركة في إعداد مقترحات الرعاية المستقبلية، بما يضمن استدامة المبادرة واستمرار توسعها الجغرافي.

وقالت الدكتورة لميس نجم، رئيس مجلس أمناء برنامج Learn to Earn بشركة "روبوجاردن مصر" إن"هذه الشراكة تجسد نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة في صعيد مصر الذي يحمل إمكانيات بشرية واعدة".

وأضافت "اختيار محافظة سوهاج جاءت كنقطة انطلاق ليس صدفة، بل هو تأكيد على أهمية توجيه الاستثمار في تنمية المهارات وبناء القدرات في المناطق التي تحتاج إلى دعم تنموي أكبر".



قال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، "نحن فخورون بهذه الشراكة مع RoboGarden Egypt، والتي تنسجم تمامًا مع رسالتنا في شغلني الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم إذ تدريب 20 شابًا وشابة من سوهاج في مجال البرمجة هو مجرد بداية، نطمح أن تتوسع لتشمل آلاف المستفيدين في مختلف المحافظات.