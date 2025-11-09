إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والزيت والبلطي والذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:41 م 09/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والزيت والسكر، والدقيق، واللحوم، والطماطم، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والدقيق والزيت واللحوم اليوم الأحد بالأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

