انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والزيت والسكر، والدقيق، واللحوم، والطماطم، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

