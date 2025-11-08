سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيها، بمنتصف تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3553 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4532 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5345 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 6109 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 42760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61090 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189379 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305450 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة بالأمس الجمعة ، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.