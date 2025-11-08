إعلان

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتب : آية محمد

11:18 ص 08/11/2025

أسعار السمك

كتبت- آية محمد:

استقرت لأسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و68 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

