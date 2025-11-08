أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت
11:18 ص 08/11/2025
أسعار السمك
كتبت- آية محمد:
استقرت لأسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و68 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.