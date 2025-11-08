كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، بينما انخفض سعر الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000 جنيه، بارتفاع 336.3 جنيه.

سعر طن حديد عز: 49666.67 جنيه، بارتفاع 249 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4072.22 جنيه، بانخفاض 48.02 جنيه.